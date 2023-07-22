جمهور عمرو دياب يشيد بأغنيته الجديدة «والله أبدا»: «رجعتنا للأيام الحلوة»

إشادات عديدة نالها الفنان عمرو دياب بعد طرح أغنيته الجديدة «والله أبدا»، التي لاقت صدى كبيرا عند جمهور عمرو دياب، وعلقوا عليها عبر الصفحات الرسمية للهضبة على السوشيال ميديا.

تعليقات جمهور عمرو دياب على أغنية «والله أبدا»

وعلق الجمهور على أغنية «والله أبدا» على السوشيال ميديا، إذ قال أحدهم في تعليق: «مختلفة وبتعقد»، وعلق آخر، قائلا «خطيرة»، وقال آخر «والله أغنية إبداع»، وجاء تعليق آخر: «مبروك للهضبة ولكل من صنع الأغنية»، وآخر قال: «هو فيه إيه يا نجوم المزيكا يا ناس يا جميلة إيه الجمال ده».

وقال آخر في تعليقه: «النجم الكبير الأسطورة عمرو دياب ربنا يسعدك دائما ويفرحك زي مبتدخل الفرح والسرور والبهجة على جمهورك، بالحاجه الحلوة اللي بتتعب فيها وتبذل مجهود جامد جدا، علشان كده ربنا بيوفقك كل مرة»، وتابع مستخدم آخر قائلا: «أنت الوحيد الي مجرد ماسمع الأغنية أو الموسيقي بارجع للسنين الحلوة بجد».

أغنية «والله أبدا» لعمرو دياب

أغنية والله أبدا للفنان عمرو دياب، التي طرحها منذ ساعات، من كلمات وألحان عزيز الشافعي، بجانب أبيات من الشعر العربي للشاعر الأندلسي ابن زيدون، وتوزيع عادل حقي، وميكساج وديجيتال ماستر أمير محروس، وتصوير فوتوغرافي كريم نور.

وتقول كلماتها: «والله ما طلبت أهوائنا بدلا منكم ولا انصرفت عنكم أمانينا.. أَضحى التَنائي بَديلاً مِن تَدانينا.. وَنابَ عَن طيبِ لُقيانا تَجافينا».