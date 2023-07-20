عمرو دياب يتصدر تريند تويتر بأغنية والله أبدا

تصدرت أغنية والله أبدا للفنان الكبير عمرو دياب تريند موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» عقب ساعة واحده فقط من طرحها.

أغنية عمرو دياب من كلمات وألحان عزيز الشافعي

وتعد الأغنية تجربة جديدة ومختلف يخوضها الفنان الكبير عمرو دياب فلأول مرة يغني أبيات من الشعر العربي في مطلع الأغنية للشاعر الأندلسي ابن زيدون الذي اشتهر في القرن السادس عشر.

أغنية والله أبدا من كلمات وألحان عزيز الشافعي بالإضافة إلى أبيات من الشعر العربي للشاعر الأندلسي ابن زيدون، وتوزيع عادل حقي وميكساج وديجيتال ماستر أمير محروس وتصوير فوتوغرافي كريم نور .

والله أبدا من أشعار ابن زيدون

وتقول كلمات أغنية والله أبدا في مطلعها من أشعار ابن زيدون «والله ماطلبت أهوائنا بدلا منكم ولا انصرفت عنكم أمانينا أَضحى التَنائي بَديلاً مِن تَدانيناوَنابَ عَن طيبِ لُقيانا تَجافينا».

يذكر أن الفنان عمرو دياب أحيا مؤخرا حفلا كبيرا في صول تاون بالساحل الشمالي وسط حضور جماهيري غفير، ويستعد لإحياء حفل غنائي في العاصمة اللبنانية بيروت بعد فترة غياب دامت ما يقرب من 12 عاما، ثم يعقبها بحفل في الساحل.