تفاصيل ألبوم فضل شاكر الجديد «بغيب بمزاجي».. يضم 6 أغنيات

يواصل الفنان فضل شاكر طرح أغنيات ألبومه الغنائي الجديد «بغيب بمزاجي» الذى أطلق أولى أغنياته خلال الساعات الماضية، عبر كافة المنصات السمعية وأيضا على موقع «يوتيوب».

أولى أغنيات فضل شاكر «بغيب بمزاجي»، من كلمات الشاعر إيهاب عبد العظيم، وألحان عمرو الشاذلي، وتوزيع عمرو الخضري، وجيتار مصطفى نصر، وأكورديون محمود شاهي، وطبلة أحمد عيادي.

فضل شاكر: ألبومي الجديد مصري

وعلمت «الوطن» أن أغنيات ألبوم فضل شاكر الجديد، ستكون جميعها باللهجة المصرية، نظرا لحبه الشديد لتلك اللهجة منذ أن ظهر على الساحة الفنية مع نهاية القرن الماضي.

مشروع فضل شاكر وشيرين عبد الوهاب لم يتم

وكان يفترض أن يجمع مشروع فني غنائي فضل شاكر والفنانة شيرين عبد الوهاب، ولكن حتى الآن لم ينفذ الموضوع، ولم يظهر العمل للعلن، بسبب انشغال كل منهما بعمله الفني.