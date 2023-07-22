مراجعة المعديات والمراكب النيلية للتأكد من سلامتها وتراخيصها في البحيرة

نفذت الوحدات المحلية بمدن ومراكز محافظة البحيرة، حملات لمتابعة أعمال المعديات العاملة بنطاقها للتأكد من الالتزام بكافة الشروط المطلوبة والتعريفة والحمولة وسريان التراخيص ووسائل الأمان للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

وقام رؤساء الوحدات القروية بمركز ومدينة كوم حمادة بمتابعة أعمال المعديات النهرية العاملة بنطاقها .

تطبيق اشتراطات الملاحة البحرية

كما قام رؤساء قرى ششت الأنعام وقليشان ونكلا العنب وصفط الحرية والضهرية بمركز ومدينة إيتاي البارود بالمرور على المعديات النهرية للتأكد من تطبيق اشتراطات الملاحة البحرية، وتوافر وسائل الإنقاذ والإطفاء وسريان رخصة الملاحة.

وشهدت مدينة شبراخيت متابعة جميع المعديات ومراجعة التراخيص ووسائل الأمان بها بنطاق المركز وتبين الإلتزام بقواعد الحمولة والأمان وتعريفة الركوب بجميع المعديات وتم التشديد على الالتزام بعدد الحمولة المقررة حفاظاً على الأرواح.

الالتزام بتحميل الأعداد المقررة

جاء ذلك طبقاً لتوجيهات الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة لمراجعة جميع المعديات والمراكب النيلية والنهرية العاملة بنطاق المحافظة للتأكد من سريان تراخيصها وصلاحيتها.

يأتي ذلك لبحث مدى توافر كافة الاشتراطات الفنية ومقومات السلامة والالتزام بتحميل الأعداد المقررة وإيقاف المخالف منها للحفاظ على أمن وسلامة وأرواح المواطنين