وزير الكهرباء: أزمة انقطاع التيار مؤقتة.. والشبكة يمكنها مواجهة أي تحديات

أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، متابعته للأزمة المؤقتة التي تمر بها الشبكة حاليا نتيجة انخفاض الضغط بشبكات الغاز لارتفاع الأحمال عليها في ظل الارتفاع الشديد في درجات الحرارة، الذي نتج عنة تخفيف الأحمال من خلال فصل التيار الكهربائي عن بعض المشتركين خلال الـ48 ساعة الماضية بسبب نقص الوقود المستخدم لإنتاج الطاقة الكهربائية.

فرق فنية لحين انتهاء هذه الأزمة المؤقتة

وأكد وزير الكهرباء في تصريحات صحفية، وجود فرق فنية لحين انتهاء هذه الأزمة المؤقتة وعودة شبكة الغاز لطبيعتها، مشددا على أن الشبكة يمكنها مواجهة أي تحديات تواجهها.

ووجّه وزير الكهرباء، بسرعة إصلاح أي عطل طارئ، مع استمرار تلقي أي بلاغات على الخط الساخن 121 على مدار الساعة، وتطبيق طوارئ الكهرباء الجديد، وكذلك المنصة الإلكترونية لخدمات الكهرباء الموحدة، لافتا إلى أنه تم إعلان حالة الطوارئ القصوى بجميع شركات إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء خاصة في محطات الإنتاج والمحولات والتحكمات مع تواجد فرق فنية بكل أنحاء الجمهورية لحين انتهاء هذه الأزمة المؤقتة وعودة شبكة الغاز لطبيعتها.

انخفاض عدد ساعات انقطاع التيار الكهربائي

وأكد وزير الكهرباء، أن الشبكة قادرة على توليد 20 ألف ميجا وات زيادة عن استهلاك المواطنين الذي تجاوز الـ 35 ألف ميجا وات خلال اليومين الماضيين، مطالبا المواطنين بترشيد استهلاك الكهرباء لخفض الضغط على شبكة الغاز لحين عودتها إلى طبيعتها للمساهمة في انخفاض مدة ساعات انقطاع التيار الناتجة عن تخفيف الأحمال بسبب نقص الوقود.

وأشارت وزارة الكهرباء في بيان إلى أن تزايد الأحمال الكهربية وصل لأول مرة إلى أقصى استهلاك له منذ 72 ساعة، لافتا إلى أنه بلغ أقصى حمل كهربي خلال ساعة الذروة 34650 ميجاوات، وذلك لأول مرة خلال كل الأعوام السابقة، وكانت القدرات الكهربائية المتاحة 44900 ميجاوات وبلغ احتياطي القدرات الكهربائية 9800 ميجاوات خلال كل الأعوام السابقة.

استمرار جميع العاملين والقيادات بقطاع الكهرباء لتلبية الاحتياجات الكهربائية

وأكدت وزارة الكهرباء، استمرار المردود الإيجابي للاستقرار الكبير في التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية على إثر التطوير الذي شهده قطاع الكهرباء والدعم الكبير من القيادة السياسية لهذا القطاع الحيوي، مشيرة إلى استمرار جميع العاملين والقيادات بقطاع الكهرباء في العمل سواء على مستوى الإنتاج أو شبكات النقل والتوزيع لتلبية كافة الاحتياجات الكهربائية مع استقرار التغذية الكهربية.