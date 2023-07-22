آخر موعد لتلقي طلبات المتقدمين لوظائف شركة الكهرباء.. اليوم

أكدت شركة غرب الدلتا لإنتاج الكهرباء عبر منشور على الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن اليوم السبت، آخر موعد لتلقي طلبات المتقدمين لشغل بعض الوظائف القيادية بالشركة من درجة مدير عام ذات الربط 125 للعام الجاري 2023 مشيرا إلى أنه لن يلتفت للطلبات التي ترد بعد الموعد المحـدد ولا يجوز التقدم لأكثر من وظيفة.

نوعية الوظائف القيادية المطلوبة بشركة الكهرباء

وكشفت شركة غرب الدلتا لإنتاج الكهرباء عبر المنشور إلى نوعية الوظائف القيادية والشروط المطلوب توافرها في المتقدمين كالتالي:

أولا: مدير عام الإدارة العامة لصيانة الغلايات بمحطة كهرباء دمنهور

* الشروط المطلوبة لشغل الوظيفة

ــ بكالوريوس هندسة أو ما يعادله وخبرة في مجال العمل مدة لا تقل عن 15 سنة.

- قضاء مدة بينية قدرها سنتان على الأقل في وظيفة من الدرجة الأدنى مباشرة.

- قدرة عالية على القيادة والتوجيه.

- اجتياز البرامج التدريبيـة التي تتيحها الشركة فى مجال العمل.

ثانيا: مدير عام الإدارة العامة لصيانة التربينات بمحطة كهرباء سيدي كرير.

ثالثا: مدير عام الإدارة العامة لشئون المحطة «محطة كهرباء أبو قير الجديدة».

رابعا: مدير عام الادارة العامة للشئون الفنية ومتابعة الاداء «قطاع الشئون الفنية».

خامسا: مدير عام الإدارة العامة لحسابات المخازن قطاع الحسابات المركزية الشروط المطلوبة لشغل الوظيفة.

- بكالوريوس تجارة أو ما يعادله وخبرة في مجال العمل مدة لا تقل عن 15 سنة.

- قضاء مدة بينية قدرها سنتان على الأقل في وظيفة من الدرجة الأدنى مباشرة.

- قدرة عالية على القيادة والتوجـيه.

- اجتياز البرامج التدريبيـة التي تتيحها الشركة فى مجال العمل.

سادسا: مدير عام الإدارة العامة للمشتريات المركزية «قطاع المشتريات والمخازن»

* الشروط المطلوبة لشغل الوظيفة

- مؤهل عال مناسب وخبرة في مجال العمل مدة لا تقل عن 15 سنة.

- قضاء مدة بينية قدرها سنتان على الأقل في وظيفة من الدرجة الأدنى مباشرة

- قدرة عالية على القيادة والتوجيه.

- اجتياز البرامج التدريبيـة التي تتيحها الشركة فى مجال العمل.