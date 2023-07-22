عاجل.. مصدر حكومي يكشف موعد انتهاء أزمة انقطاع الكهرباء وتخفيف الأحمال

أكد مصدر حكومي مسؤول انتهاء تخفيف أحمال الكهرباء وعمل الشبكة بالكامل بحد أقصى الثلاثاء المقبل، بعدما تكرر انقطاع التيار نتيجة الموجة الحارة التي تشهدها البلاد حاليا وتسببت في زيادة التحميل على شبكة الكهرباء، ما أدى إلى زيادة حجم استهلاك الغاز المستخدم في إنتاج الكهرباء، وبالتالي انخفاض ضغط الغاز في الشبكات الموصلة لمحطات الكهرباء.

إجراءات تسهم في ترشيد استهلاك الكهرباء

أشار المصدر لـ«الوطن»، إلى استمرار انقطاع الكهرباء وتخفيف الأحمال بالتناوب اليوم وغدا، فقط، مع تنفيذ إجراءات من شأنها أن تسهم في ترشيد استهلاك الكهرباء.

انخفاض الضغط بشبكات الغاز يؤدي إلى انقطاع الكهرباء

من جانبه، يتابع الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، الأزمة المؤقتة التي تمر بها الشبكة، أولا بأول، نتيجة انخفاض الضغط بشبكات الغاز لارتفاع الأحمال عليها، الذي نتج عنه تخفيف الأحمال من خلال فصل التيار الكهربائي عن بعض المشتركين، بالتناوب، خلال الأيام الماضية.

تواجد فرق فنية لحين انتهاء الأزمة

ووجه وزير الكهرباء، بسرعة إصلاح أي عطل طارئ، مع استمرار تلقي أي بلاغات على الخط الساخن 121 على مدار الساعة، وتطبيق «طوارئ الكهرباء» الجديد، وكذلك المنصة الإلكترونية لخدمات الكهرباء الموحدة مع إعلان حالة الطوارئ القصوى بجميع شركات إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء خاصة بمحطات الإنتاج ومحطات المحولات والتحكمات مع تواجد فرق فنية بكل أنحاء الجمهورية لحين انتهاء هذه الأزمة المؤقتة وعودة شبكة الغاز لطبيعتها.

انخفاض مدة ساعات انقطاع الكهرباء

وأكد مصدر في الشركة القابضة للكهرباء، أن الشبكة قادرة على توليد 20 ألف ميجا وات زيادة عن استهلاك المواطنين الذي تجاوز 35 ألف ميجا وات، خلال الأيام الماضية، مطالبا المواطنين بترشيد استهلاك الكهرباء لخفض الضغط على شبكة الغاز لحين عودتها إلى طبيعتها للمساهمة في انخفاض مدة ساعات انقطاع التيار الناتج عن تخفيف الأحمال.