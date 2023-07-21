كوارث طبيعية تقطع الكهرباء عن آلاف السكان بالعالم.. منها الفيضانات

تجتاح الكوارث الطبيعية المتنوعة من ارتفاع درجات الحرارة القاسية والعواصف والفيضانات، عددا كبيرا من دول العالم وتحديدًا أوروبا، وأمريكا، متسببة في انقطاع التيار الكهربائي ووقوع ضحايا بين البشر.

انقطاع الكهرباء تترك الآلاف في ظلام حول العالم

وانقطع التيار الكهربائي في دولة مالطة الواقعة في القارة الأوروبية، لليوم الخامس على التوالي، تاركة الآلاف من المواطنين في ظلام دامس، جراء الارتفاع الشديد في درجات الحرارة التي تشهدها البلاد، وحثت السلطات المواطنين على ضرورة شرب المياه وكثرة الاستحمام، حيث إنهم أعربوا عن استيائهم الشديد من ذلك الوضع، وفقا لصحيفة «تايمز مالطا».

8 آلاف شخص دون كهرباء في أمريكا

اجتاحت عاصفة قوية شمال شرق ولاية إنديانا الأمريكية، تسببت في انقطاع الكهرباء لدى أكثر من 8 آلاف شخص من سكان فورت واين، وعلى الفور توجه أطقم العمل طوال الليلة الماضية لتقييم الأضرار وإجراء الإصلاحات واستعادة الطاقة لجميع السكان، كما أرسلت خدمة الأرصاد الجوية الوطنية تنبيهات بعد الساعة 6 مساءً مباشرة يحذر من احتمال حدوث تساقط ثلوج ونشاط الرياح قد تصل سرعتها إلى 70 ميلاً في الساعة.

تعرضت أثينا وأوكوني بدولة اليونان، خلال الساعات القليلة الماضية، لعواصف شديدة وفيضانات تسببت في إزالة الأشجار وترك الآلاف بدون كهرباء، وأشارت خدمة الأرصاد الجوية المحلية إلى احتمال حدوث عواصف رعدية لا تزال قائما خلال عطلة نهاية الأسبوع وحتى أوائل الأسبوع المقبل، حسبما ذكر موقع «أونلاين أثينا».