إصابة 9 أشخاص من أسرة واحدة بينهم 5 أطفال في حادث بالبحيرة

أصيب قبل قليل 9 أشخاص من أسرة واحدة بينهم 5 أطفال بجروح متفاوتة، وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم جراء وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق العلمين اتجاه وادي النطرون، ونقل المصابون إلى مستشفى جراحات اليوم الواحد في وادي النطرون لعمل الإسعافات الأولية وحرر محضر بالواقعة.

إصابة 9 أشخاص من أسرة واحدة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطاراً من مأمور مركز شرطة وادي النطرون، يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بالكيلو 40 طريق العملين بنطاق دائرة شرطة المركز، مما أسفر عن إصابة 9 أشخاص من أسرة واحدة وجاري تقديم الخدمات الطبية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة.

وبالانتقال إلى مكان الحادث تبين إصابة كل من فاطمة أمين، 36 سنة، ومحمود محمد على عبد السلام، 11 سنة، ومريم محمود على عبدالسلام،11 سنة، ومحمود علي عبد السلام 40 سنة، وأسماء حسن عبد الله، 35 سنة، ومحمد محمود علي، 6 سنوات، وإسراء محمد علي، 47 سنة، وعبد الرحمن محمد محمود، 14 سنة، وخديجة محمد محمود، 6 سنوات، جميعهم مصابون بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم.

ونقلوا جميعاً إلى مستشفى جراحات اليوم الواحد في وادي النطرون لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وحرر محضرا بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في الحادث.