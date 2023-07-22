أسعار الدولار في البنوك بنهاية تعاملات اليوم السبت.. مستقرة

سجلت أسعار صرف الدولار اليوم السبت 22-7- 2023، استقرارا ملحوظا أمام الجنيه المصري في مختلف البنوك بنهاية التعاملات، وسجل سعر الدولار اليوم 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع ببنك الإسكندرية.

وتستعرض «الوطن»، في السطور التالية، سعر صرف الدولار أمام الجنيه في البنوك المصرية، وفقا لآخر تحديثات البنوك عبر مواقعها على الإنترنت.

سعر الدولار في بنك مصر

بلغ سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع، وفقا لآخر تحديثات بنك مصر.

سعر الدولار في البنك المركزي

سجل سعر الدولار اليوم 30.84 جنيه للشراء، و30.96 جنيه للبيع تبعا للبنك المركزي المصري.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي

وصل سعر الدولار اليوم إلى 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع تبعا للبنك الأهلي المصري.

سعر الدولار اليوم في بنك Cib

بلغ سعر الدولار اليوم 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع تبعا لبنك cib.

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

وصل سعر الدولار اليوم إلى 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع تبعا لبنك الإسكندرية.

سعر الدولار اليوم في مصرف ابوظبي الاسلامي

سجل سعر الدولار اليوم 30.90 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع تبعا لمصرف أبوظبي الإسلامي.