محمد رمضان ينشر صورا من كواليس أغنية تطبطب

كشف الفنان محمد رمضان عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، عن تفاصيل قبوله أغنيته الجديدة «تطبطب»، التي طرحها مؤخرا وحققت نجاحا كبيرا.

محمد رمضان يكشف كواليس أغنية تطبطب

ونشر محمد رمضان مجموعة صور من كواليس تصوير الأغنية، وعلق عليها: «تطبطب أول تعاون ليا مع الموسيقي اليوناني لما بعتلي الأغنية المغني اليوناني ستيفانوس عجبتني جدا ووافقت اشتغلها معاه ومبسوط دلوقتي أن كل اللي سمعوها حتى الآن عجبتهم وتمنياتي دايما أن أنال رضا الجمهور الغالي في كل أعمالي القادمة».

محمد رمضان يروج لأغنية تطبطب

وروج الفنان محمد رمضان لأغنيته الجديدة «تطبطب»، قبل طرحها بأيام عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام من خلال صورة شاركها مع جمهوره وهو يرتدي بنطلون باللون الأسود وتي شيرت كت ونظارة شمسية باللون الأسود.

يذكر أن محمد رمضان حقق نجاحا كبيرا في السباق الرمضاني الماضي، من خلال مسلسل جعفر العمدة، الذي ضم عددا كبيرا من نجوم الفن؛ أبرزهم مي كساب، ومنة فضالي، منذر رياحنة، هالة صدقي، إيمان العاصي، وطارق النهري، وأحمد داش، ولمى كتكت، وبيومي فؤاد، وعصام السقا، والعمل تأليف وإخراج محمد سامي.