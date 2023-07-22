لبنى عسل: هاشتاج «مهرجان العلمين وحفل تامر حسني» تصدرا التريند.. «فيديو»

قالت الإعلامية لبنى عسل، إن المتابعة حيال مهرجان العلمين مستمرة، لأنه أكبر حدث ترفيهي ورياضي في الشرق الأوسط، إذ يزخر بعدد كبير من الفعاليات المتنوعة، ويحضره عدد من النجوم سواء من مصر أو العالم، في مجالي الرياضة والفن.

حفل تامر حسني هو الأول في منطقة الآرينا

وأضافت «عسل»، خلال تقديمها برنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة «الحياة»، أن حفل النجم تامر حسني يتصدر المشهد في مهرجان العلمين، الذي يعد أول حفل في منطقة «الآرينا» بمنطقة العلمين الجديدة، لافتة إلى أن هاشتاج مهرجان العلمين وحفل تامر حسني كانا يتصدران الترند، ومن خلالهما عرف الجمهور كواليس الحفل.

وأوضحت أن منظمي حفل تامر حسني، أشاروا إلى وجود مفاجآت ومشاهد مبهرة في الحفل باستخدام التكنولوجيا الحديثة، وهو ما تم منذ اللحظة الأولى، بداية من دخول تامر حسني غير التقليدي، حيث كان مربوطا بالحبل في الهواء، مرتديا الملابس الخاصة به في فيلم «تاج» على نغمات أغنية «هرمون السعادة».

أجواء تتناسب مع المهرجان

وأشارت إلى أنه جرى استخدام شاشات كبيرة في الحفل، بجانب الجرافيك وعامل الإبهار كان متوفرا، والأجواء التي أضافها تامر حسني لتناسب مع مهرجان العلمين.