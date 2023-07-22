استقرار أسعار صرف الريال السعودي في البنوك بنهاية تعاملات اليوم السبت

سجلت أسعار الريال السعودي استقراراً ملحوظآ أمام الجنيه المصري، في مختلف البنوك بنهاية تعاملات اليوم السبت 22 يوليو 2023، حيث سجل سعر الريال 8.21 جنيه للشراء، كما سجل 8.25 جنيه للبيع ببنك الإسكندرية، وتستعرض «الوطن»، في التقرير التالي، سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه في البنوك المصرية، وفقاً لآخر تحديثات البنوك عبر مواقعها على الإنترنت.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر

استقر سعر الريال السعودي اليوم أمام الجنيه المصري، عند سعر 8.20 جنيه للشراء، و8.23 جنيه للبيع، وفقاً لآخر تحديثات بنك مصر.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك المركزي

وسجل سعر الريال السعودي اليوم 8.22 جنيه للشراء، وسجل 8.25 جنيه للبيع تبعاً للبنك المركزي المصري.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي

سجل سعر الريال السعودي اليوم 8.20 جنيه للشراء، وسجل 8.23 جنيه للبيع تبعاً للبنك الأهلي المصري.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك (CIB)

سجل سعر الريال السعودي اليوم 8.19 جنيه للشراء، وسجل 8.26 جنيه للبيع تبعاً لبيانات البنك التجاري الدولي (CIB).

سعر الريال السعودي اليوم في بنك الاسكندرية

سجل سعر الريال السعودي اليوم 8.21 جنيه للشراء، وسجل 8.25 جنيه للبيع تبعاً لبنك الإسكندرية.

سعر الريال السعودي اليوم في مصرف أبوظبي الاسلامي

سجل سعر الريال السعودي اليوم 8.24 جنية للشراء، وسجل 8.25 جنيه للبيع، تبعاً لمصرف أبوظبي الإسلامي.