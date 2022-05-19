سعر الريال السعودي في البنوك بعد ارتفاع أسعار الفائدة اليوم

ارتفعت عمليات البحث خلال الساعات الأخيرة عن سعر الريال السعودي في البنوك بعد ارتفاع أسعار الفائدة، وفق قرار البنك المركزي المصري اليوم الخميس الموافق 19 مايو، ليصبح بذلك سعر الفائدة نحو 11.25% للإيداع، و12.25% للإقراض، مما يجعل الكثيرين يبحثون عن أثير القرار على أسعار العملات العربية، وخاصة السعودية خاصة مع اقتراب موسم الحج.

سعر الريال السعودي في البنوك بعد ارتفاع أسعار الفائدة

ووفق خبراء الاقتصاد فأن تأثير قرار البنك المركزي برفع الفائدة 2% سيكون بعيد المدى على أسعار العملات العربية، حيث استقر سعر الريال السعودي في البنوك بعد ارتفاع أسعار الفائدة، حيث جاءت سعر البيع والشراء كالآتي:

سعر الريال السعودي في البنك المركزي

وجاء سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في أهم البنوك المصرية وهو البنك المركزي المسؤول عن إصدار قرارات من شأنها تؤثر على أسعار العملات العربية والأجنبية نحو 4.85 جنيها للبيع، و4.88 جنيها للشراء.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في البنوك المصرية

ووفق المواقع الرسمية للبنوك المصرية، جاء سعر الريال السعودي في بنكي مصر والأهلي نحو 4.85 جنيها للبيع وسعر 4.87 جنيها للشراء، بينما في بنك قناة السويس 4.83 جنيها للشراء، ونحو 4.88 جنيها للبيع، وفي بنك جريدى أجريكول مصر سجلت العملة السعودية نحو 4.82 جنيها للشراء، و4.88 جنيها للشراء.

وسجلت عملة المملكة العربية السعودية نحو 4.69 جنيها للشراء و4.88 جنيها للبيع في المصرف المتحد، وفي البنك التجاري الدولي CIB نحو 4.85 جنيها للشراء و4.88 جنيها للبيع، وفي بنك الإسكندرية سجل نحو 4.83 جنيها للشراء، وحوالي 4.88 جنيها للبيع.

بينما في بنك NBK سجلت عملة المملكة نحو 4.73 للشراء ونحو 4.88 جنيها للبيع، وسجل نحو 4.72 جنيها للشراء، و4.88 جنيها للبيع وذلك في نهاية معاملات اليوم في البنك العربي الأفريقي الدولي.