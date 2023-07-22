أماكن ممنوع فيها استخدام آلة تنبيه السيارة.. منها الأفراح وبجوار المدارس

منع قانون المرور استعمال أبواق التنبيه على الطرق إلا في حالة الضرورة، لما تسببه من إزعاج لمرتادي الطرق، وتخالف قواعد وآداب المرور أثناء القيادة على الطرق، وتوجد حالات يحظر فيها استخدام أبواق التنبيه، ولذلك ترصد «الوطن» في السطور التالية الأوقات المسموح فيه استخدام آلة التنبيه، وماهي مخالفة استعمالها دون مبرر.

أوقات مسموح فيه استخدام آلة التنبيه

وحول الوقت المسموح فيه استخدام آلة التنبيه، يقول اللواء أحمد هشام، مساعد وزير الداخلية الأسبق، الخبير المروري، إن آلة التنبيه هي جهاز إنذار للحفاظ على أمن وسلامة قائد السيارة ومن معه، وهناك شروط لاستخدامها، وذلك حتى لا تستخدم بدون مبرر، مما يسبب الإزعاج والضوضاء، وتستخدم آلة التنبيه في الحالات الآتية:

1- أثناء السير في الشبورة المائية الكثيفة

2- أثناء السير في مناطق الضباب وعدم الرؤية الجيدة

3- أثناء السير في مفترق التقاطعات

4- أثناء الوقوف المفاجئ، نظرا لتعرض السيارة لعطل المفاجئ أثناء السير أو لتفادي أحد الأشخاص أثناء المرور أو وقوف السيارة التي أمامه فجأة، وذلك لتنبيه السيارات القادمة من الخلف.

مخالفة استعمال آلة التنبيه دون مبرر

وأوضح أن آلة التنبيه تُستخدم في حالة الاستغاثة لأي ظرف طارئ، للنجدة من السيارات الأخرى، ويحظر استخدام آلة التنبيه في الأفراح وفي المعاكسات، وفي الحالات التي ليس لها مبرر، وأثناء السير وسط المساكن المأهولة بالسكان، ما يتسبب في إزعاج للمواطنين، كما يحظر استخدام آلة التنبيه أثناء السير بجوار المدارس والجامعات والمنشآت السياحية والفندقية والأثرية، وهو ما أقرته المادة 77 من قانون المرور، التي فرضت غرامة مالية لا تقل عن 200 جنيه ولا تزيد على 400 جنيه على مخالفة استخدام آلة التنبيه بدون مبرر.