«باي سكاي» تدرس الحصول على رخصة «بنك رقمي» بعد إصدار المركزي قواعد الترخيص

رحب وليد صادق، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «باي سكاي»، وتطبيق «يلا سوبر آب»، بخطوة البنك المركزي المصري بإصدار قواعد ترخيص البنوك الرقمية والرقابة والإشراف عليها، مشيرا إلى أنها خطوة جادة وهامة للاقتصاد القومي المصري.

وأضاف صادق، ردا على سؤول «الوطن» خلال في مؤتمر صحفي اليوم، حول اعتزام شركته الحصول على ترخيص بنك رقمي، أن «باي سكاي» تدرس حاليا قواعد الترخيص التي أصدرها البنك المركزي، مشيرا إلى أنه بالفعل يرغب في أن تكون شركته بنكا رقميا، مشيرا إلى أن إصدار قواعد ترخيص البنوك الرقمية التي أطلقها البنك المركزي تأتي استكمالاً لجهود الدولة في دعم الابتكار والتحول للاقتصاد الرقمي.

قواعد ترخيص وتسجيل البنوك الرقمية والرقابة والإشراف عليها

وأصدر البنك المركزي المصري، الأسبوع الماضي، قواعد ترخيص وتسجيل البنوك الرقمية والرقابة والإشراف عليها، حيث تأتي القواعد الجديدة في ضوء أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، التي تطرقت إلى مفهوم البنوك الرقمية وما تقدمه من خدمات مصرفية عبر القنوات أو المنصات الرقمية باستخدام التقنيات التكنولوجية الحديثة.

اشتراطات الترخيص للبنوك الرقمية

وتتضمن اشتراطات الترخيص للبنوك الرقمية، ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع عن 2 مليار جنيه في حالة ممارسة كافة أعمال البنوك، باستثناء تمويل الشركات الكبرى، مع إمكانية تمويل تلك الشركات، شريطة زيادة رأس المال إلى 4 مليارات جنيه، وكذلك أن يكون المساهم الأكبر مؤسسة مالية ذات سابقة أعمال في أنشطة مماثلة بنسبة لا تقل عن 30% من إجمالي قيمة رأس المال.