إجراءات استخراج رخصة تسيير للمركبة الجديدة والمستندات المطلوبة

يوجد العديد من الإجراءات اللازمة لاستخراج رخصة تسيير للمركبة الجديدة، تستعرضها «الوطن» في التقرير التالي، حسبما ذكر االلواء أحمد هشام مساعد وزير الداخلية الأسبق والخبير المروري.

الإجراءات اللازمة لاستخراج الرخصة

كشف اللواء أحمد هشام مساعد وزير الداخلية الأسبق والخبير المروري، ضرورة وجود أصل الفاتورة الضريبية الخاصة بشراء السيارة الجديدة، وخطاب رسمي من الجهة محل الشراء ومعتمدة من الادارة العامة للمرور لوحدة التراخيص التابع لها محل الاقامة المثبت في الرقم القومي، وإذا كانت السيارة مستوردة من الخارج يجب على المالك إحضار أصل الإفراج الجمركي، واستعلام أمني لمالك السيارة (طالب التراخيص).

شروط استخراج رخصة تسيير للمركبة الجديدة

وأوضح الخبيرالمروري في حديثه لـ«الوطن» أنه أثناء التواجد بوحدة التراخيص يجب شراء نموذج 251 وملف أوراق ترخيص السيارة، ثم بعد ذلك سداد الضريبة ترخيص بحد أقصى 3 سنوات، وسداد التأمين الإجباري عن كل سنة ضريبية للترخيص، وتركيب الملص الإلكتروني، وسداد منظومة النقل الذكي، وعقب سداد أوراق سالفة الذكر يقوم باستلام محضر استلام اللوحات المعدنية ويتم تركيبها في ساحة وحدة الترخيص ومسؤوليتها على مالك السيارة.