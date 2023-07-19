شروط استخراج رخصة قيادة دراجة نارية واسكوتر.. اعرف التفاصيل

يرغب أشخاص في قيادة دراجة نارية أو اسكوتر، لكن يجهلون شروط استخراج رخصة للقيادة طبقًا لقانون المرور، ونستعرض خلال السطور التالية تفاصيل شروط استخراج رخصة قيادة دراجة نارية أو اسكوتر.

شروط استخراج رخصة قيادة الموتوسيكل والاسكوتر

قال اللواء أحمد هشام، مساعد وزير الداخلية الأسبق، والخبير المروري، إنّ هناك شروطًا لاستخراج رخصة قيادة للدراجة النارية «موتوسيكل - سكوتور» طبقًا للقانون 161 لسنة 2021، وقانون الطفل رقم 12 لسنة 1996.

- يكون طالب استخراج الرخصة حاملًا بطاقة رقم قومي سارية.

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- يتقدم بالطلب إلى وحدة المرور التابعة لمحل إقامته طبقا لما هو مثبت في بطاقة الرقم القومي، وأن يتجاوز الكشف الطبي «رمد - باطنة».

- التقدم لاختبار علامات المرور «الإرشادية والتنظيمية والتحذيرية»، وأن يخضع لاختبار فني وعملي على قيادة الدراجة النارية.

مدة استخراج رخصة قيادة الدراجة النارية

وأوضح الخبير المروري في حديثه لـ«الوطن»، أنّ مدة استخراج الرخصة تكون عاما فقط قابلة للتجديد، والغرض من ذلك تشجيع الشباب على قيادة الدراجة النارية صغيرة الحجم بدلًا من السيارات حتى يخف الضغط المروري والكثافات المرورية في الشارع المصري.