عضو «أمناء مهرجان العلمين»: التركيز على التفاصيل سبب نجاح حفل تامر حسني

قالت علا الشافعي، عضو مجلس أمناء مهرجان العلمين، إنَّ حفل الفنان تامر حسني شهد العديد من التجهيزات ليخرج بهذه الصورة المبهرة، وأشرف «تامر» على التحضيرات قبل صعوده على المسرح والظهور للجمهور؛ ليحقق نجاحا كبيرا بمهرجان العلمين الجديدة في دورته الأولى «العالم علمين».

الشافعي: نجاح كبير لحفل تامر حسني بمهرجان العلمين الجديدة

وأضافت «الشافعي» خلال مداخلة هاتفية في تغطية خاصة لمهرجان العلمين الجديدة على شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أنَّ التركيز على التفاصيل الذي وضح جليا من النجاح الكبير لحفل الفنان تامر حسني، العامل الأساسي في تميز الحفل وخروجه بالصورة اللائقة، قائلة: «دخول غير تقليدي لنجم الحفل والجمهور كبير ومتعدد ومتنوع وجاء من أماكن مختلفة».

علا الشافعي: حفل الافتتاح احتاج وقتا كبيرا للتجهيز

وتابعت عضو مجلس أمناء مهرجان العلمين، «حفل الافتتاح وبداية انطلاق الفعاليات الفنية الغنائية احتاج لوقت للتجهيز بصورة لائقة وحقق حفل الفنان تامر حسني نجاحا مبهرا وافتتاحه للمهرجان جاء بمثابة انتعاشة أو صحوة وتصدر الترند وانعكس على تفاعل الجمهور ورواد السوشيال ميديا الذي أخذ لقطات من الحفل وسجل لايفات».