ناقد فني: حفل تامر حسني في مهرجان العلمين أظهر قوة مصر الناعمة (فيديو)

علق الناقد الفني أحمد سعد الدين، على فعاليات مهرجان العلمين وحفل تامر حسني، قائلا إن مصر هي عاصمة الثقافة والفن في المنطقة العربية، لذلك لديها التاريخ والمستقبل، وحفل تامر حسني أمس غير تقليدي، فلأول مرة تكون هناك شاشات عملاقة، بالإضافة إلى الدخول غير التقليدي الجاذب للجمهور.

رسالة مهمة للجمهور

وأضاف «سعد الدين»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة «الحياة»، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، أن تامر حسني نجم كبير وله جمهور عريض في مصر والوطن العربي، وهذا شيء مهم، إقامة حفل في العلمين وتحضره هذه الأعداد الغفيرة، وتأمين دخولهم وخروجهم، رسالة مهمة للغاية.

سعد الدين: حفل تامر حسني أثبت قوة مصر الناعمة

وأشار إلى أن «الشو» الذي أداه تامر حسني في الحفل خاطب به مصر والدول العربية، نظرا للشعبية التي يحظاها تامر حسني، إضافة لإظهار مدينة العلمين الجديدة بهذا الشكل، والذي أثبت قوة مصر الناعمة الموجودة والقوية والمؤثرة في المنطقة.