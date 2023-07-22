موفد «CBC» لمهرجان العلمين يكشف عن كواليس نجاح حفل تامر حسني: حضور كبير

كشف المذيع نور إبراهيم، موفد قناة «CBC» للعلمين الجديدة، عن تفاصيل مهرجان العلمين، قائلا إن المهرجان يقام في مدينة العلمين الجديدة التي كانت أرضًا مليئة بالألغام، وتحولت اليوم إلى أرض الفنون والأحلام، ولا صوت يعلو في المدينة على حفل النجم تامر حسني، الذي أقيم مساء أمس.

حضور جماهيري في حفل تامر حسني

وأضاف «إبراهيم»، خلال تصريحات لبرنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا»، المذاع على قناة «CBC»، وتقدمه الإعلاميات منى عبدالغني وإيمان عزالدين ومها الصغير، أن حفل النجم تامر حسني شهد حضورًا جماهيريًا كبيرًا من كل المحافظات والجاليات العربية والأجنبية.

وأشار إلى أن تنظيم حفل تامر حسني، أكثر من رائع من خلال شركتي «بريزنتيشن» و«تذكرتي»، وتحت إشراف الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، فالتنظيم كان ميسرا للجماهير، رغم الأعداد الغفيرة التي حضرت للحفل، من حيث تيسير الدخول والخروج.

إتاحة شاشات عرض للحفل

ولفت إلى أنه جرى إتاحة شاشات كبيرة وضخمة أمام الجماهير في الخارج بالممشى السياحي بمدينة العلمين الجديدة، وبعض المناطق المختلفة الأخرى لمن لم يحالفه الحظ ليكون ضمن الجماهير.