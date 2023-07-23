استقرار أسعار الدواجن والبيض اليوم في الأسواق المحلية

استقرت أسعار الدواجن اليوم الأحد 23- 7- 2023 في الأسواق والمحلات وبورصة الدواجن، حيث يتراوح السعر اليوم بين 52 و53 جنيها للكيلو من أرض المزرعة، وتصل الدواجن للمستهلك بسعر يتراوح بين 60 جنيه إلى 65 جنيها للكيلو، حيث يختلف السعر من مكان لآخر.

أسعار الدواجن اليوم

وأظهرت بيانات بورصة الدواجن استقرار سعر كيلو الفراخ البلدي، حيث يتراوح السعر بين 78 و80 جنيها للكيلو، بينما يتراوح سعر كيلو الفراخ الساسو بين 102 إلى 103 جنيهات للكيلو، كما بلغ سعر الأمهات البيضاء 50 جنيها للكيلو.

أسعار الكتاكيت اليوم

وبحسب بيانات بورصة الدواجن، فإن سعر الكتكوت الأبيض يتراوح بين 6 و6.25 جنيه، بينما يتراوح سعر الكتكوت الساسو بين 7.5 جنيه و8.5 جنيه، كما يتراوح سعر الكتكوت البلدي بين 5.5 و6.5 جنيه، ويتراوح سعر الكتكوت الهجين بين 6.5 جنيه و7.5 جنيه، ويتراوح سعر كتكوت الجيل الثاني ما بين 7.5 و8.5 جنيه.

وأظهرت بيانات بورصة الدواجن أن سعر البط المسكوفي عمر 1 يوم يتراوح بين 22 و23 جنيها، بينما أظهرت البيانات أن سعر البط الفرنساوي يتراوح ما بين 8 و9 جنيهات.

أسعار البيض اليوم

وبحسب بيانات بورصة الدواجن فإن أسعار البيض مستقرة هي الأخرى، حيث يتراوح سعر طبق البيض الأبيض بين 110 و110.75 جنيه، كما يتراوح سعر طبق البيض الأحمر بين 113 و113.75 جنيه، بينما يتراوح سعر طبق البيض البلدي بين 114 و115 جنيها.