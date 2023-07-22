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«الكهرباء» تعلن توقيت زمني لمواعيد تخفيف الأحمال.. يبدأ من منتصف الليل

كتب:

محمد عزالدين
09:36 م | السبت 22 يوليو 2023
أبراج كهرباء

أبراج كهرباء

حددت الشركة القابضة لكهرباء مصر رأس الساعة لبدء فصل التيار، مع مراعاة أن يتم البدء في الفصل بمدة زمنية 10 دقائق قبل رأس الساعة و10 دقائق بعدها وألا تزيد مدة الفصل عن ساعة واحدة من وقت فصل التيار.

الشركة تناشد المواطنين عدم استخدام المصاعد خلال هذا التوقيت

وناشدت الشركة المواطنين عدم استخدام المصاعد خلال التوقيت الذي حددته شركات توزيع الكهرباء لفصل التيار حال الحاجة إليه، والمقرر العمل بتوقيتات الفصل الجديدة اعتبارا من منتصف الليلة الساعة الثانية عشرة ليلا السبت الموافق 22 يوليو.

وتكرر الشركة القابضة لكهرباء مصر مناشدة المواطنين عدم استخدام المصاعد خلال الفترة المحددة للفصل والمشار إليها.

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