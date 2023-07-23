منظم مهرجان المانجو بالإسماعيلية: نتعاون مع مجلس التصدير لفتح أسواق جديدة

قال المهندس أحمد سرواح مسؤول تنظيم مهرجان المانجو في الإسماعيلية إن المهرجان هذا العام يعتمد بشكل كبير على عقد عدد من الاتفاقيات لزيادة نسب التصدير من محصول المانجو للخارج وفتح أسواق جديدة.

وأضاف سرواح في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنه تم عقد عدة اتفاقيات مع مجلس تصدير الحاصلات الزراعية ومجلس تصدير المنتجات الصناعية للحصول على احصائيات واضحة لتصدير المانجو.

دراسة أكثر الدول استيرادا للمانجو

وقال: «يتم الآنوالأصناف المحلية والأجنبية التي يتم تصديرها وعليها إقبال كبير لاستهداف فتح أسواق للمحاصيل الخاصة بمحافظة الإسماعيلية».

وأشار إلى أن مهرجان المانجو يستهدف دعوة أكبر عدد من الملحقين التجاريين والعمل على زيادة عدد المستثمرين في مجال الزراعة والتصدير، وممثلي الشركات المصرية والعربية وأيضا المزارعين والمصنعين للصناعات الغذائية وخاصة محصول المانجو.

وقال إن المهرجان خصص يوما لإقامة ملتقى تجاري تصديري في يوم المهرجان الأول يضم مجموعة من السفراء والوزراء للدول المهتمة باستيراد المانجو من الإسماعيلية.

محافظ الإسماعيلية: نستهدف الترويج للسياحة الداخلية في المهرجان

وقال اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية إن المهرجان يستهدف تنشيط السياحة الداخلية أيضا خلال يومي المهرجان بدعوة أبناء الإسماعيلية والمحافظات المجاورة لحضور فعاليات مهرجان المانجو.

وأضاف بشارة في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن المهرجان يضم العديد من الفعاليات الترفيهية والفنية للترويح عن المواطنين وإسعادهم إلى جانب إقامة منافذ لبيع المانجو بأسعار مخفضة للجمهور عن أسعار الأسواق.