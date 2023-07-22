انخفاض أسعار المانجو في الأسواق.. 15 صنفا تبدأ من 9 جنيهات

شهدت أسعار المانجو انخفاضا ملحوظاً بزيادة أنواع المعروض منها وكمياتها بالأسبوع، ويُعد المانجو من أهم الفواكه الموجودة بالسوق خلال فصل الصيف، التي يهتم المواطنون بمعرفة أسعارها بصفة مستمرة.

أسعار المانجو بالأسواق

وتوجد المانجو في الأسواق بأنواع متعددة، يتميز كل منها بمذاق وطعم مختلف عن النوع الأخر، وهذا هو سر تفضيلات المواطنين لأنواع محددة منها، وحدد سوق العبور أسعار المانجو وكل صنف منها، وجاءت كالتالي:

أسعار المانجو في سوق العبور

- مانجو عويس: يتراوح سعرها من 20 إلى 35 جنيها.

- مانجو هندي: يتراوح سعرها من 15 إلى 22 جنيها.

- مانجو تيمور: يتراوح سعرها من 15 إلى 22 جنيها.

- مانجو زبدية: يتراوح سعرها من 15 إلى 19 جنيها.

- مانجو بلدي: يتراوح سعرها من 9 إلى 15 جنيها.

- مانجو فونس: يتراوح سعرها من 15 إلى 25 جنيها.

- مانجو فص: يتراوح سعرها من 30 إلى 60 جنيها.

- مانجو دبشه: يتراوح سعرها من 14 إلى 20 جنيها.

- مانجو صديقة: يتراوح سعرها من 15 إلى 21 جنيها.

- مانجو جولك: يتراوح سعرها من 15 إلى 21 جنيها.

- مانجو سكري: يتراوح سعرها من 15 إلى 25 جنيها.

- مانجو بيض العجل: يتراوح سعرها من 14 إلى 20 جنيه.

- مانجو سنارة: يتراوح سعرها من 14 إلى 20 جنيها.

- مانجو فجر كلان: يتراوح السعر من 14 إلى 20 جنيها.

مانجو تومي: يتراوح السعر من 14 إلى 20 جنيها.