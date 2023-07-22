3 مدن مصرية تسجل أقل درجة حرارة غدا رغم الموجة الحارة.. بينها العلمين

في الوقت الذي تشهد فيه محافظات الجمهورية ارتفاعا شديدا في درجات الحرارة، وإعلان هيئة الأرصاد الجوية استمرار الموجة الحارة التي تتعرض لها محافظات الجمهورية؛ توجد عدد من المدن تنخفض فيه درجات الحرارة عن المعدل العام لدرجات الحرارة خلال الموجة الحارة الحالية وذلك غدا الأحد.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، في تقريرها اليومي عن حالة الطقس، أن درجات الحرارة مستمرة في الارتفاع على أغلب الأنحاء، موضحة أنه يسود طقس شديد الحرارة غدا الأحد، رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

حالة الطقس غدا الأحد

وأضافت الأرصاد، أنه يسود طقس حار رطب على السواحل الشمالية الغربية، فيما يكون مائلا للحرارة ورطبا، خلال ساعات الليل على كافة الأنحاء، ومائلا للحرارة رطبا في الصباح الباكر.

وتسجل درجة الحرارة على القاهرة 36 درجة غدا في الظل، وتكون درجة الحرارة المحسوسة 39 درجة، وفقا لبيان هيئة الأرصاد الجوية.

وتسجل محافظة الوادي الجديد، أعلى درجة حرارة بـ45 درجة مئوية، وتكون درجة الحرارة المحسوسة 46 درجة.

وتوضح «الوطن» في التقرير التالي أقل 3 مدن مصرية في درجات الحرارة غدا الأحد، وذلك خلال الموجة الحارة، وفقا لتنبؤات الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

العلمين تسجل 33 درجة

وسجلت مدن الإسكندرية والعلمين ومطروح، أقل درجات حرارة خلال الموجة الحارة بالنسبة للمحافظات الأخرى، حيث تسجل غدا الأحد 33 درجة في المدن الثلاثة.

ويأتي في الترتيب الرابع للمحافظات الأقل تسجيلا لدرجات الحرارة، مدن السلوم ورفح بدرجة حرارة 35 درجة مئوية.

وتشهد محافظات الجمهورية منذ منتصف يوليو الجاري، ارتفاعا غير مسبوق في درجات الحرارة، وتزداد شدة الإحساس بحرارة الجو مع ارتفاع نسبة الرطوبة.