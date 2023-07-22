مواعيد التسجيل في الجامعات 2023 داخل السعودية

يتابع الكثيرون من أولياء الأمور وطلاب المملكة العربية السعودية المقبلين على المرحلة الجامعية، مواعيد التسجيل في الجامعات 2023 في الجامعة السعودية التي تتيح عددا كبيرا من الفروع يمكن دراستها بدون اشتراط عام التخرج أو عمر المتقدم، مما يجعل الكثيرين يرغبون في الالتحاق بها خلال العام الدراسي الجديد.

وفيما يلي يعرض «الوطن» ضمن الموضوعات الخدمية التي تقدم على مدار اليوم، مواعيد التسجيل في الجامعات 2023 للطلاب في الجامعة السعودية وفق ما ذكر بالموقع الرسمي للجامعة.

مواعيد التسجيل في الجامعات 2023 في السعودية

يجرى حاليًا التقديم في الجامعة السعودية للعام الدراسي المقبل، وتتيح الجامعة إمكانية التقديم إلكترونيا توفيرا للوقت والمجهود على أولياء الأمور والطلاب.

كشفت عمادة القبول وشؤون الطلاب بالجامعة السعودية الإلكترونية، عن فتح باب القبول للالتحاق ببرامج البكالوريوس للطلاب والطالبات للعام الجامعي 1445 في كافة فروعها، بداية من الأربعاء الماضي الأول من محرم 1445 الذي يوافق 19 يوليو الجاري.

آخر موعد للتقديم في جامعة السعودية

وفضلا عن موعد التقديم، فإن الطلاب يهتمون بمعرفة آخر موعد للتقديم في الجامعة السعودية الذي كشفت عن أنه من المقرر أن يكون آخر موعد للتقديم هو الأحد 12 من محرم، والذي 30 من شهر يوليو الجاري 2023.

يشار أن جامعة السعودية تقبل الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها بدون اشتراط سنة التخرج والعمر، ولكن يجب اجتياز عدد من الاختبارات المعيارية التي وضعتها الجامعة لتحسين فرص الطلبة في بناء النسب الموزونة المعلنة.