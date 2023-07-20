كشفت الصفحة الرسمية القبول الإلكتروني الموحد في الجامعات الحكومية والكليات التقنية بمنطقة الرياض، عن موعد إعلان نتائج قبول الجامعات 1445 في المملكة العربية السعودية الذي يختلف وفق ما إذا كانت الكلية مخصصة للطلاب الذكور أو الطالبات.

موعد إعلان نتائج قبول الجامعات 1445 في السعودية

وفيما يلي، نعرض موعد إعلان نتائج قبول الجامعات 1445 في المملكة العربية السعودية للطلاب والطالبات وفق الموقع الإلكتروني القبول الإلكتروني الموحد للطلاب.

موعد إعلان نتائج قبول الجامعات 1445 للطلاب

ووفق المعلن من الصفحة، فإنه سيتم إعلان النتائج وبدء تأكيد القبول للفرز الأول عبر بوابة القبول الإلكتروني كان يوم الخميس المقبل الموافق 9 محرم 1445 الذي يتزامن يوم 27 يوليو الجاري، وسيكون على الطلاب تأكيد قبول الفرز الأول يوم الأحد 12 محرم الذي يتزامن يوم 30 يوليو الجاري الساعة 12 ظهرًا بتوقيت السعودية، وإذا لم يقم الطالب بتأكيد القبول سيتم الغاء القبول.

ثم سيأتي مرحلة إعلان نتائج القبول وتأكيد القبول للفرز الأخير عبر البوابة الالكترونية، يوم الجميس 16 محرم، والذي يوافق 3 أغسطس 2023، ويكون أخر موعد لتأكيد القبول يوم الأحد 19 محرم الموافق 6 أغسطس المقبل الساعة 12 ظهرًا بتوقيت السعودية، على أن يبدأ العام الدراسي يوم 4 صفر الموافق 20 أغسطس الجاري.

موعد إعلان نتائج قبول الجامعات 1445 للطالبات

واختلف موعد إعلان نتائج القبول بالجامعات للعام الدراسي الجديد بالنسبة للطالبات، إذ تم إغلاق موعد التقديم لكافة التخصصات اليوم الخميس 2 محرم الموافق 20 يوليو الجاري، وسيتم بعدها فرز الطلبات، وسيتم إعلان المرشحات للكليات التي تتطلب مقابلات شخصية يوم السبت 4 محرم الموافق 22 يوليو الجاري، وسيكون موعد المقابلة الشخصية من الاثنين 6 محرم الموافق 24 يوليو إلى الأربعاء 8 محرم الموافق 26 يوليو.

أما إعلان النتائج وبدء تأكيد القبول عبر البوابة، يوم الخميس 9 محرم الموافق 27 يوليو الجاري، على أن يكون أخر موعد للقبول يوم الأخد 12 محرم الموافق 30 يوليو الجاري الساعة 102 ظهرًا بتوقيت المملكة العربية السعودية، ويبدأ العام الدراسي الأحد 4 صفر الموافق 20 أغسطس الجاري.