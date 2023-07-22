انتشال جثة طفلة والبحث عن آخرى غرقا في ترعة الرياح بالبحيرة

تمكنت قبل قليل قوات الإنقاذ النهري في محافظة البحيرة من انتشال جثة طفلة، والبحث عن أخرى، إثر غرقهما داخل الرياح البحيري بقرية ناصر التابعة لمركز بدر، ونقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى بدر المركزي تحت تصرف النيابة العامة وحرر محضر بالواقعة.

إخطار بغرق طفلتين في البحيرة

ورد إخطاراً إلى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة من مأمور مركز شرطة بدر يفيد استخراج جثة طفلة إثر غرقها بترعة الرياح البحيري بقرية ناصر التابعة لدائرة شرطة المركز وجاري البحث عن أخرى وحرر محضرا بالواقعة.

انتشال جثة طفلة والبحث عن أخرى

نجحت قوات الإنقاذ النهري في انتشال جثة طفلة تدعى بسملة عادل يونس، 12 سنة، ونقلت الجثة تحت تصرف النيابة العامة داخل ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى بدر المركزي وجاري البحث عن الطفلة الأخرى، وحرر محضرا بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في الحادث للوقوف على ملابساته.