أهم الإنجازات العربية والدولية لثورة 23 يوليو.. «توحيد الجهود»

تحل غدًا الأحد الذكرى الـ71 لثورة 23 يوليو عام 1952، التي قامت بها مجموعة من الضباط الأحرار، وذلك عقب فقدان العدالة الاجتماعية بين طبقات الشعب وسوء توزيع الملكية وثروات الوطن، كما أنّ لثورة 23 يوليو إنجازات كبيرة على المستويين الإقليمي والدولي، وهو ما يوضحه التقرير التالي.

إنجازات عل المستوى العربي

وفقًا للمهندس عبد الحكيم عبد الناصر، نجل الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، في حديثه لـ«الوطن»، فإن أبرز تلك الإنجازات هي كالتالي:

- توحيد الجهود العربية وحشد الطاقات العربية لصالح حركات التحرر العربية.

- أكدت للأمة من الخليج إلى المحيط أن قوة العرب في توحدهم وتحكمها أسس تاريخية ولغة مشتركة واجتماعي لوجدان واحد مشترك.

- أقامت الثورة تجربة عربية في الوحدة بين مصر وسوريا في فبراير 1958.

- قامت الثورة بعقد اتفاق ثلاثي بين مصر والسعودية وسوريا ثم انضمام اليمن.

- الدفاع عن حق الصومال في تقرير مصيره.

- ساهمت الثورة في استقلال الكويت.

- دعم الثورة العراقية.

- أصبحت مصر قطب القوة في العالم العربي مما فرض عليها مسئولية والحماية والدفاع لنفسها ولمن حولها.

- ساعدت مصر اليمن الجنوبي في ثورته ضد المحتل حتى النصر وإعلان الجمهورية.

- ساندت الثورة الشعب الليبي في ثورته ضد الاحتلال.

- دعمت الثورة حركة التحرر في تونس والمغرب حتى الاستقلال.

- دعمت الشعب العربي في دولة الأحواز المحتلة في نضاله من أجل الحرية والاستقلال.

إنجازات على المستوى الدولي

- لعبت قيادة ثورة 23 يوليو دورا رائدا مع يوغسلافيا بقيادة الزعيم تيتو ومع الهند بقيادة نهرو في تشكيل حركة عدم الانحياز؛ مما جعل لها وزن ودور ملموس ومؤثر على المستوى العالمي.

- وقعت صفقة الأسلحة الشرقية عام 1955 والتي اعتبرت نقطة تحول كسرت احتكار السلاح العالمي.

- دعت إلى عقد أول مؤتمر لتضامن الشعوب الأفريقية والأسيوية في القاهرة عام 1958.