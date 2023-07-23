عماد متعب عن تسليمه درع الدوري للأهلي: الفرحة مختلفة

هنأ عماد متعب، لاعب النادي الأهلي، المارد الأحمر بفوزه بالدوري الممتاز، قائلا: «مبروك للنادي الأهلي ومجلس الإدارة والجمهور، بالنسبة لي تتويج النادي الأهلي السنة دي مختلف، أنا نائب رئيس رابطة الأندية وسلمت درع الدوري للنادي الأهلي، كان إحساس مختلف، كنت الأول بستلم الدرع دلوقتي بقيت أسلمه، الفرحة مختلفة».

وأضاف «متعب»، خلال استضافته في برنامج «مساء DMC»، تقديم الإعلامية إيمان الحصري على فضائية «DMC»، أن الدوري المصري تمتع بفترة كانت من أفضل فتراته مع الأجيال السابقة، وكان من أفضل الدوريات والأكثر مشاهدة بالوطن العربي.

وأوضح اللاعب أنه بعد فترة الثورات التي مرت بها مصر، تراجع أمر الرياضة بسبب عدم السماح بدخول المشجعين، غير أن الأمر بات أفضل مما كان عليه خلال العامين الماضيين بعدما وافقت وزارة الداخلية على دخول 10 آلاف مشجع في المباريات المختلفة: «بشكر وزارة الداخلية على مجهودها وسماحها بتواجد 10 آلاف مشجع، بخلاف طريقة نقل الصورة للمشاهد، واللاعبين الموجودين لديهم إمكانيات كبرى».