هل طقس أغسطس سيكون أعلى حرارة من يوليو؟.. الأرصاد توضح

في ظل استمرار الارتفاع الشديد في درجات الحرارة، التي تشهدها البلاد، للأسبوع الثاني على التوالي خلال شهر يوليو الجاري، الذي شهد موجة حارة غير مسبوقة؛ يتساءل كثير من المواطنين عن حالة الطقس في شهر أغسطس وهل ستكون أكثر حدة من شهر يوليو أم ستكون في معدلاتها الطبيعية في مثل هذا التوقيت من العام.

وتشير توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أن درجات الحرارة خلال فصل الصيف الجاري، أعلى من معدلاتها الطبيعية بقيم تتراوح بين 2 و3 درجات مئوية، بحسب ما أوضحت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، في تصريحات لـ«الوطن».

حالة الطقس في شهر أغسطس

وعن حالة الطقس فى شهر أغسطس القادم، قالت غانم، إن درجات الحرارة ستكون أعلى من معدلها الطبيعي في هذا الشهر من العام، كما أن ارتفاع نسبة الرطوبة ستزيد من الإحساس بحرارة الجو، مشيرة إلى أنه من المعروف أن شهري يوليو وأغسطس هما ذروة فصل الصيف.

ولفتت خبيرة الأرصاد، إلى أن التنبؤات بشأن حالة الطقس خلال شهر أغسطس بعيدة المدى، بسبب التغيرات المناخية، وظاهرة النينيو والتطرف المناخي، والأنماط المناخية المتغيرة، لا يمكن الجزم بها وممكن تغيرها.

وتشهد محافظات الجمهورية منذ منتصف شهر يوليو الجاري، موجة حارة غير مسبوقة، بسبب منخفض الهند الموسمي، وما يسمى بـ«القبة الحرارية» وهي مرتفع جوى في طبقات الجو العليا.

حالة الطقس غدا الأحد

وعن حالة الطقس غدا الأحد، تستمر درجات الحرارة في الارتفاع على كافة الأنحاء، وفقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، إذ يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

بينما يسود طقس حار رطب على السواحل الشمالية الغربية، مائل للحرارة ورطب ليلا على الأنحاء كافة، مائل للحرارة رطب في الساعات الأولى من الصباح.