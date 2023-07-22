ماذا يخبئ طقس الأيام القادمة؟.. الأرصاد تكشف عن ظواهر ترفع درجات الحرارة

يهتم المواطنون دوما بمعرفة حالة الطقس ومتابعته أولا بأول لمعرفة الظواهر الجوية المقبلة، وتحديد أنسب مواعيد الخروج وجدولة المهام، لتجنب التعرض لضربات الشمس في ظل الموجه الحارة التي تضرب البلاد.

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن سؤال «ماذا يخبئ طقس الأيام القادمة؟» متوقعة استمرار الموجة الحارة التي تضرب البلاد، مشيرة إلى أنه يسود طقس مائل للحرارة والرطوبة في الصباح الباكر والمساء على كافة الأنحاء، أما خلال ساعات النهار فيكون شديد الحرارة والرطوبة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية.

حالة الطقس الأيام المقبلة

وعن حالة الطقس الأيام المقبلة والظواهر التي تشهدها البلاد، أوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أنه تنتشر الشبورة المائية في الساعات الأولى من الصباح الباكر، على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المؤدية من إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء على فترات متقطعة.

وذكرت «الأرصاد» أنه تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة، وحذرت من ارتفاع نسب الرطوبة نهارا حيث تزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح من 2 إلى 3 درجات مئوية، مشيرة إلى أن التعرض المباشر لأشعة الشمس، يزيد من الشعور بارتفاع درجات الحرارة.

درجات الحرارة الأحد 23 يوليو

- القاهرة والوجه البحري: جاءت درجات الحرارة العظمى 36 والمحسوسة 39 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 33 والمحسوسة 35 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 41 والمحسوسة 44 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 41 والمحسوسة 43 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 44 والمحسوسة 45 درجة مئوية.

درجات الحرارة الإثنين 24 يوليو

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 37 والمحسوسة 39 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 33 والمحسوسة 36 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 41 والمحسوسة 44 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 40 والمحسوسة 42 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 45 والمحسوسة 46 درجة مئوية.

درجات الحرارة الثلاثاء 25 يوليو

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 37 والمحسوسة 40 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 33 والمحسوسة 36 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 40 والمحسوسة 43 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 41 والمحسوسة 43 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 45 والمحسوسة 46 درجة مئوية.

درجات الحرارة الأربعاء 26 يوليو

- القاهرة والوجه البحري: جاءت درجات الحرارة العظمى 37 والمحسوسة 40 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 33 والمحسوسة 36 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 41 والمحسوسة 44 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 42 والمحسوسة 44 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 45 والمحسوسة 46 درجة مئوية.

درجات الحرارة الخميس 27 يوليو

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 37 والمحسوسة 40 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 34 والمحسوسة 37 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 42 والمحسوسة 45 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 42 والمحسوسة 44 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 45 والمحسوسة 46 درجة مئوية.

درجات الحرارة الجمعة 28 يوليو

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 36 والمحسوسة 39 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 32 والمحسوسة 35 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 42 والمحسوسة 45 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 42 والمحسوسة 44 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 45 والمحسوسة 46 درجة مئوية.