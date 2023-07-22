5 معلومات عن المنخفض الحراري.. لماذا تحذر الأرصاد من التعرض للشمس؟

تتعرض البلاد في فصل الصيف لظواهر جوية عديدة تتسبب في ارتفاع درجات الحرارة، بعضها يكون مصدره من الشمس مثل المنخفض الحراري، والآخر يكون نتيجة اتحاد عدة عوامل معها بعضها.

منخفض حراري ناتج عن أشعة الشمس

وتحت شعار «معلومة على الماشي» أوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية معلومات عن المنخفض الحراري، المتسبب في ارتفاع حرارة الجو، والتي جاءت على النحو التالي:

معلومات عن المنخفض الحراري

1- تسقط أشعة الشمس على الأرض.

2- تبدأ درجة حرارة الأرض في الارتفاع.

3- تسخن الأرض الهواء الملاصق لها.

4- يبدأ ضغط الهواء الساخن في الانخفاض.

5- يدور الهواء الساخن عكس عقارب الساعة مكونًا ما يعرف بالمنخفض الحراري.

التحذير من أشعة الشمس في فصل الصيف

ومنذ بداية فصل الصيف، تحذر الهيئة العامة للأرصاد الجوية من التعرض المباشر لأشعة الشمس حيث يزيد من الشعور بارتفاع درجات الحرارة عن المعتاد.

المنخفضات الجوية

وبخلاف المنخفض الحراري المتكون بفعل أشعة الشمس، توجد منخفضات أخرى تؤثر في درجات الحرارة في فصل الصيف على النحو التالي:

منخفض السودان الموسمي

يكون نشاطه وتأثيره في الصيف على النحو التالي:

-مكانه شمال خط الاستواء ويميل في تمركزه بالقرب من المناطق المرتفعة وعلى مقربة من حدود السودان الشرقية، ويرجع ذلك لتمركز مناطق الحرارة القصوى في تلك الأجزاء.

منخفض الهند الموسمي وتسببه في موجات الحر

هو منخفض حراري ضخم يؤثر على قارات العالم القديم، آسيا وأفريقيا وأوروبا، يتشكل على الأراضي الهندية بداية من شهر أبريل، ويزداد تأثيره في يونيو ويوليو ويسيطر على مساحة كبيرة من شبه الجزيرة العربية ويصل إلى بلاد الشام و تركيا ومصر.

يؤدي منخفض الهند الموسمي إلى ارتفاع درجة في شبه الجزيرة العربية وبلاد الشام والعراق لتتجاوز في العراق وغرب إيران الـ 50 مئوية أغلب الصيف ويسبب كذلك موجات حارة قوية في مصر.

يضعف تأثير منخفض الهند الموسمي في سبتمبر ويتلاشى تماما في أكتوبر، وخلال هذه الفترة من كل عام تتعرض مصر إلى ارتفاع في درجات الحرارة وارتفاع نسبة الرطوبة في الجو.