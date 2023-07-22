هل تؤجل «المالية» صرف مرتبات يوليو لبعد غد بسبب إجازة الأحد؟

يتساءل كثير من المواطنين من العاملين بالجهاز الإداري للدولة، ما إذا تم تأجيل أو تأخير موعد صرف مرتب شهر يوليو 2023، لبعد يوم الأحد الموافق 23 يوليو 2023، بسبب الإجازة الخاصة بالاحتفال بثورة 23 يوليو، حيث يشغل هذا السؤال بال الكثيرين.

موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2023

ونفى مصدر مسؤول بوزارة المالية في تصريح لـ«الوطن»، حدوث تأجيل أو تأخير صرف مرتبات شهر يوليو 2023، لما بعد الاحتفال بثورة 23 يوليو، حيث أكد أن صرف المرتبات للعاملين بالجهاز الإداري للدولة في المواعيد المحددة.

جدول صرف مرتبات شهر يوليو 2023

وأعلنت وزارة المالية المصرية بدء صرف مرتبات شهر يوليو 2023، بدايةً من يوم الأحد الموافق 23 يوليو، ويستمر صرف المرتبات لمدة 5 أيام متتالية، وهي 23 و24 و25 و26 و27 من نفس الشهر.

لا علاوة استثنائية

وأضافت الوزارة أنه لا صحة لصدور قوانين جديدة بإقرار علاوة استثنائية للعاملين بالدولة من أول شهر يوليو، كما أن الدولة حرصت علي تبكير علاوة يوليو، وتم صرفها في شهر أبريل الماضي لتخفيف الأعباء عن العاملين وأصحاب الكادرات الخاصة والمعاشات.