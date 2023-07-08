عاجل.. موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2023 بالزيادة الجديدة: للعاملين بالقطاعين العام والخاص

موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2023 يعد من أكثر الأمور التي تشغل اهتمام الموظفين في القطاع الحكومي والخاص، خاصة بعد تقديم صرف مرتبات شهر يونيو قبل عيد الأضحى المبارك، بالتزامن مع بدء العام المالي الجديد وتنفيذ حركة الترقيات الجديدة.

ومن المقرر أن يتم صرف مرتبات شهر يوليو 2023 للعاملين والموظفين بالهيئات الحكومية والوزارات، نهاية الشهر الجاري من ماكينات الصرف الآلي ATM بداية من يوم الأحد الموافق 23 يوليو المقبل وتستمر حتى الخميس الموافق 27 من الشهر ذاته.

موعد صرف مرتبات شهر يوليو

وحددت الوزارة، الأيام التي يجرى صرف المتأخرات المالية بها، لتكون يوم الأحد والاثنين والثلاثاء 9 و10 و11 يوليو الجاري وتتيح وزارة المالية للمواطنين فرصة صرف المرتبات على مدار 5 أيام متتالية، تجنبا للازدحام والتدافع على ماكينات الـATM.

خلال اجتماع شهر مايو 2023، أعلن وزير المالية أن تم الاتفاق مع الجهاز المركزي للإدارة على تنفيذ حركة ترقيات جميع الدرجات المستحقة في يوليو الجاري وذلك بتكلفة بلغت مليار جنيه.

الزيادة الجديدة في شهر يوليو 2023

و كما أن يستطيع جميع الموظفين المستحقين للترقيات الجديدة حساب قيمة الحد الأدنى لمرتبات شهر يوليو 2023 بعد الزيادة الجديدة في حالة حصول على ترقية يوليو 2023 وفقًا للجدول مرتبات العاملين بالجهاز الإداري للدولة:

بالنسبة للدرجة السادسة وما يعادلها تصل إلى 3500 جنيه شهريا.

- بالنسبة للدرجة الثالثة النوعية وما يعادلها تصل إلى 5000 جنيه شهريا.

- بالنسبة لحاملي درجة الماجستير من العاملين بالدولة تصل إلى 6000 جنيه شهريا.

- بالنسبة لحاملي درجة الدكتوراه من العاملين بالدولة تصل إلى 7000 جنيه شهريا.