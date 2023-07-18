أيام قليلة تفصلنا عن موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2023 للمعلمين، حيث يترقب العاملون في الدولة، موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2023 للمعلمين والعاملين بالدولة، وتوفر وزارة المالية، مرتبات نحو 33 جهة ووزارة وهيئة حكومية، بداية من الأحد الموافق 23 يوليو 2023، ويستمر صرف مرتبات شهر يوليو 2023 لمدة 5 أيام متتالية وهي «23 و24 و25 و26 و27 من الشهر ذاته.

موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2023 للمعلمين

وترصد السطور التالية، موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2023 للمعلمين، كما يلي.

وأوضحت وزارة المالية، أنّ موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2023 للمعلمين، سيكون خلال أيام 25 و26 و27 يوليو، وفقًا لجدول صرف مرتبات العاملين بالدولة المعلن.

صرف متأخرات شهر يونيو

ومن المقرر صرف متأخرات شهر يونيو خلال أيام «الأحد والاثنين والثلاثاء»، وذلك أيام 9 و10 و11 من الشهر ذاته.