عماد متعب: إمام عاشور إضافة كبيرة للنادي الأهلي

قال عماد متعب، لاعب النادي الأهلي السابق، إن اللاعب إمام عاشور لديه الكثير من الإمكانيات ومميز بين أقرانه وإضافة لأي فريق ينضم إليه: «اللاعب هيضيف للنادي الأهلي كتير في المكان اللي هيتواجد فيه، ووجوده مهم جدا لصفوف النادي الأهلي».

متعب: قيمة اللاعب الصغير التسويقية تزيد باحترافه

وأضاف «متعب»، خلال استضافته في برنامج «مساء DMC»، الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري على فضائية «DMC»، أن قطاعات الناشئين في الأندية المصرية قديما كانت أقوى كثيرا مما باتت عليه حاليا، إذ أنهم كانوا كثيرا ما يستعينون بلاعبين من دول أفريقية مختلفة بسن الـ17 عاما ثم تزيد قيمته التسويقية.

وتابع: «لما أجيب لاعب من أفريقيا عنده 17 سنة، بعد 4 سنين بيكسر الدنيا، بتكون قيمته التسويقية أعلى زي صامويل إيتو ودروجبا ويايا توريه، كلهم من أصول أفريقية وطلعوا أدوا بشكل كويس».