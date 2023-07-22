مصرع شاب صعقا بالكهرباء بقرية سياحية في مطروح

لقي شاب مصرعه صعقا بالكهرباء في قرية سياحية في الكيلو 55 طريق مطروح الإسكندرية الساحلي، وعلى الفور انتقلت سيارة الإسعاف إلى موقع الحادث، وجرى نقل الجثة إلى أقرب مستشفى، وأخطرت شرطة النجدة اللواء السيد سلطان مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح بالحادث.

صحة حادث صعق كهربائي

واستقبل مستشفى رأس الحكمة المركزي ضحية حادث الصعق الكهربائي، ويدعى عبد الرحمن حافظ عبدالرحمن 24 سنة ومقيم في الجيزة، صعق كهربائي، ووصول جثة هامدة، وجرى توقيع الكشف الطبي علي الجثة من خلال مفتش الصحة، وتم نقل الجثة وإيداعها داخل ثلاجة الموتى بالمستشفى، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

الشرطة تعاين الحادث

وانتقلت مباحث نقطة شرطة رأس الحكمة شرق مدينة مرسى مطروح إلى موقع الحادث، وجارى الفحص للتعرف على أسباب وقوع الحادث، والكشف عن ملابساته ورفع تقرير شامل إلى جهات التحقيق.