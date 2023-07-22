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وكيل صحة مطروح يتفقد مصابي حادث سيارة طريق الضبعة الإقليمي

كتب:

محمد بخات
05:56 م | السبت 22 يوليو 2023
وكيل صحة مطروح خلال متابعة مصابين حادث في مستشفى الضبعة

وكيل صحة مطروح خلال متابعة مصابين حادث في مستشفى الضبعة

انتقل الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح، منذ قليل، المستشفى للوقوف على حالات حادث طريق محور الضبعة القاهرة الإقليمي، لمتابعة الوضع ميدانيا، فور تلقيه بلاغ من غرفة الرعاية الحرجة والعاجلة بالمستشفى، عن وقوع حادث انقلاب سيارة وبها 5 أشخاص، تنفيذاً لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة بمتابعة الحوادث والحالات الطارئة في المستشفيات وتقديم الرعاية الطبية العاجلة لها.

مصرع شخص وإصابة 4 في حادث طريق الضبعة 

وقال وكيل وزارة الصحة بمطروح، اليوم، إن حادث الضبعة الذي وقع بسبب انقلاب سيارة بالكيلو 33، أسفر عن وصول 4 مصابين لمستشفى الضبعة المركزي، ومتوفى، حيث تنوعت الإصابات بين بسيطة ومتوسطة وخطيرة تحتاج لتدخلات جراحية، وجرى تقديم الإسعافات اللازمة لهم.

استدعاء الأطقم الطبية في مستشفى الضبعة 

وصرح وكيل وزارة الصحة بمطروح، في بيان، أن أقسام الطوارئ بالمستشفى تعمل على قدم وساق للتعامل مع الإصابات، وجرى استدعاء للأطقم الطبية كاملة داخل المستشفى.

انعقاد غرف الأزمات بمديرية ومستشفيات مطروح

وأكد «سالم»، انعقاد غرفة الأزمات الرئيسية بديوان المديرية للربط بين غرف الأزمات بكافة المستشفيات التابعة لتقديم الدعم على مدار الساعة، والعمل على تذليل أي عقبات فور حدوثها، بما يساهم في تقديم الخدمات الطبية تشخيصية وعلاجية لائقة لأبناء وزائري مطروح بجميع المراكز.

 

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