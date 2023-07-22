إصابة عامل ونجلته في انقلاب سيارة بوادي النطرون بالبحيرة

أصيب قبل قليل عامل ونجلته إثر تعرضهما لحادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي بنطاق مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة، ونقلهما إلى مستشفى وادي النطرون العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة وحرر محضر بالواقعة.

انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي

ورد إخطاراً إلى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة من مأمور مركز شرطة وادي النطرون يفيد استقبال المستشفى عامل ونجلته مصابين بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، جراء انقلاب سيارة ملاكي بطريق «مصر إسكندرية» الصحراوي بالكيلو 90 اتجاه الإسكندرية، وجاري تقديم الخدمات الطبية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة.

وأسفر الحادث عن إصابة عامل يدعى عرفه مصطفى علي، 69 سنة، مقيم مدينة نصر، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، ونجلته «سلمى»، 33 سنة، مصابة باشتباه نزيف في البطن وكسر في الساق اليمنى

عمل الفحوصات الطبية للمصابين

وجاري عمل الفحوصات الطبية اللازمة داخل مستشفى وادي النطرون العام، وحرر محضرا بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق في الحادث.