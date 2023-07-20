موعد إعلان نتائج الصف التاسع في سوريا 2023.. اعرف خطوات استخراجها

يتابع آلاف من أولياء الأمور والطلاب موعد إعلان نتائج الصف التاسع في سوريا 2023، وهي شهادة إتمام التعليم الأساسي، بعد انتهاء الاختبارات التي أداها نحو 283704 طلاب وطالبات، استطاعوا أن يجتازوا الاختبارات في ظروف جيدة بالمدارس، في جميع المدن ومناطق سوريا.

وفيما يلي، تعرض بوابة «الوطن» ضمن سلسلة الموضوعات الخدمية التي تقدمها للقراء وأولياء الأمور، موعد إعلان نتائج الصف التاسع في سوريا 2023 أو شهادة إتمام التعليم الأساسي، وفق الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم السورية، والتي جاءت على النحو التالي:

موعد إعلان نتائج الصف التاسع في سوريا 2023

وبحسب بيان رسمي عن وزارة التعليم السورية صدر مطلع الأسبوع ونشر بالموقع الرسمي للوزارة، فأن نتائج الصف التاسع في سوريا لا يزال في طور التصحيح والمراجعة، ومن المتوقع أن يتم إعلان النتيجة نهاية شهر يوليو الجاري، أو بداية أغسطس المقبل على أقصي تقدير.

خطوات الاستعلام عن نتائج الصف التاسع في سوريا

وأكدت الوزارة أنه بمجرد إعلان نتيجة الصف التاسع، سيكون متاحاً للطلاب وأولياء الأمور الاستعلام عن النتيجة عبر موقع الوزارة فقط باسم الطالب ورقم الاكتتاب، من خلال خطوات بسيطة، وهي كالآتي:

الدخول عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم السورية، ويمكن الدخول بشكل مباشر من هنــا.

اختيار نتائج الصف التاسع

سيكون على الطالب تحديد فرع الدراسي، سواء علمي أو أدبي أو شرعي

يتم ادخال اسم الطالب، رقم الاكتتاب، بالإضافة إلى المدينة، وأخيرًا الضغط على بحث، لتظهر نتيجة الطالب.