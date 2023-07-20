رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

موعد إعلان نتائج الصف التاسع في سوريا 2023.. اعرف خطوات استخراجها

كتب:

منى سعيد
08:47 م | الخميس 20 يوليو 2023
موعد إعلان نتائج الصف التاسع في سوريا 2023 في يوليو أو مطلع أغسطس

موعد إعلان نتائج الصف التاسع في سوريا 2023 في يوليو أو مطلع أغسطس

يتابع آلاف من أولياء الأمور والطلاب موعد إعلان نتائج الصف التاسع في سوريا 2023، وهي شهادة إتمام التعليم الأساسي، بعد انتهاء الاختبارات التي أداها نحو 283704 طلاب وطالبات، استطاعوا أن يجتازوا الاختبارات في ظروف جيدة بالمدارس، في جميع المدن ومناطق سوريا.

وفيما يلي، تعرض بوابة «الوطن» ضمن سلسلة الموضوعات الخدمية التي تقدمها للقراء وأولياء الأمور، موعد إعلان نتائج الصف التاسع في سوريا 2023 أو شهادة إتمام التعليم الأساسي، وفق الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم السورية، والتي جاءت على النحو التالي:

موعد إعلان نتائج الصف التاسع في سوريا 2023

وبحسب بيان رسمي عن وزارة التعليم السورية صدر مطلع الأسبوع ونشر بالموقع الرسمي للوزارة، فأن نتائج الصف التاسع في سوريا لا يزال في طور التصحيح والمراجعة، ومن المتوقع أن يتم إعلان النتيجة نهاية شهر يوليو الجاري، أو بداية أغسطس المقبل على أقصي تقدير.

خطوات الاستعلام عن نتائج الصف التاسع في سوريا

وأكدت الوزارة أنه بمجرد إعلان نتيجة الصف التاسع، سيكون متاحاً للطلاب وأولياء الأمور الاستعلام عن النتيجة عبر موقع الوزارة فقط باسم الطالب ورقم الاكتتاب، من خلال خطوات بسيطة، وهي كالآتي: 

الدخول عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم السورية، ويمكن الدخول بشكل مباشر من هنــا.

اختيار نتائج الصف التاسع

سيكون على الطالب تحديد فرع الدراسي، سواء علمي أو أدبي أو شرعي

يتم ادخال اسم الطالب، رقم الاكتتاب، بالإضافة إلى المدينة، وأخيرًا الضغط على بحث، لتظهر نتيجة الطالب.

اقرأ المزيد:

كيفية معرفة نتائج الثانوية العامة 2023 في اليمن.. استعلم برقم الجلوس

 نتائج الصف التاسع سوريا 2023.. اعرف خطوات الحصول عليها

فتح باب التظلم على نتائج كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بكفر الشيخ

نتائج منافسات دوري الأحياء الشعبية والساحات في كفر الشيخ

موعد إعلان نتائج التوجيهي في الأردن 2023.. باق أسابيع قليلة

نتائج الثانوية العامة 2023 فلسطين.. الرابط والخطوات

رابط الاستعلام عن نتائج السادس الإعدادي 2023 الدور الأول في العراق
بقلم منى سعيد