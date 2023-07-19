نتائج منافسات دوري الأحياء الشعبية والساحات في كفر الشيخ

أسفر لقاء خماسي كرة القدم، اليوم الأربعاء عن فوز بفريق خماسي بقرية «الثمانين أ»، على فريق «الثمانين ب»، بثلاثة أهداف، مقابل هدفين، ضمن دوري الأحياء الشعبية والساحات والشوارع في محافظة كفر الشيخ.

دوري الساحات والشوارع في كفر الشيخ

أوضح الدكتور عزت، محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة في كفر الشيخ، عبر بيان اليوم الأربعاء، أن منافسات دوري الساحات الشعبية بالمحافظة، التي يشارك به عدد 64 فريق كرة قدم خماسية، و 62 لاعبا ولاعبة فى لعبة تنس الطاولة، يستمر حتى أكتوبر بالساحات الشعبية والرياضية و الملاعب المفتوحة، وقد تضمنت شروط الاشتراك، وهي كالتالي:

-أن لا يكون المشارك مسجل بسجلات الاتحاد المصري لكرة القدم أو دوري مراكز الشباب لكرة القدم.

- يتكون كل فريق من 11 عضوا، على أن يكونوا من مواليد أعوام «2007/2008/2009/ 2010 »، من عمر 13 حتى 17 سنة.

منافسات تنس الطاولة

وأضاف «محروس»، وكيل وزارة الشباب في كفر الشيخ، أن منافسات تنس الطاولة تلعب بنظام الفردي خروج المغلوب من مرة واحدة من الجنسين وعن الشروط العامة للفرق المشاركة تتضمن أن يلتزم كل فريق بزي موحد، وكذلك اللعب بالحذاء الرياضي المناسب، زمن المباراة تكون 20 دقيقة على شوطين لكرة القدم أما كرة اليد 30 دقيقة على شوطين.