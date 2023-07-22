مصرع طالب وإصابة آخر في انقلاب دراجة نارية بسوهاج

شهد شارع أبو بكر ببندر أخميم دائرة مركز أخميم، شرق محافظة سوهاج، مصرع طالب وإصابة آخر، إثر قيامهما باستقلال دراجة نارية اختل مقود السيارة بيد السائق، ما أدى إلى انقلاب «التروسيكل».

انقلاب دراجة نارية تروسيكل ومتوفي

وتلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج إخطارًا من مركز شرطة أخميم، يفيد انقلاب دراجة نارية تروسيكل ومتوفي ومصاب.

وبالفحص تبين أنه أثناء سير دراجة نارية «تروسيكل» قيادة المدعو «يوسف ط ز» 18 سنة، عامل، ويقيم دائرة مركز أخميم أختل مقود الدراجة بيده مما أدى لانقلابها على جانب الطريق.

اشتباه كسر بالضلوع

نتج عن الحادث وفاة المدعو «عبد الله.أ.خ» 15 سنة، طالب، ويقيم بذات الناحية من مستقلي الدراجة، وإصابة قائدها بـ«اشتباه كسر بالضلوع»، وتم نقل الجثة والمصاب لمستشفى سوهاج الجامعي.

وأفاد المصاب ووالد المتوفي المدعو «أحمد.خ.م» 42 عاما، عامل، ويقيم بذات الناحية قررا بمضمون ما تقدم تحرر عن ذلك المحضر اللازم وجرى إبلاغ الجهات المختصة لمباشرة التحقيق.