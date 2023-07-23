مصرع طالب غرقا أثناء الاستحمام في الترعة بمحافظة سوهاج

لقي طالب في العقد الثاني من العمر مصرعه إثر قيامه بالاستحمام بترعة الجنينة بدائرة مركز البلينا جنوب محافظة سوهاج، ولعدم إجادته السباحة غرق بها، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى البلينا المركزي.

مصرع طالب غرقا في سوهاج

وتعود أحداث وتفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن سوهاج إخطارًا يفيد بوصول المدعو محمد ع ع 13 سنة، طالب إلى المستشفى المركزي بالبلينا، ويقيم دائرة مركز البلينا «جثة هامدة» ادعاء غرق.

لعدم إجادته السباحة غرق بها

وأفاد والده المدعو علي ع أ 49 سنة، عامل، ويقيم دائرة مركز البلينا، قرر بأنه أثناء قيام نجله المذكور بالاستحمام بترعه الجنبية بذات الناحية ولعدم إجادته السباحة غرق بها.

سبب الوفاة «إسفكسيا الغرق» ولا توجد شبهة جنائية

وبتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة «إسفكسيا الغرق» ولا توجد شبهة جنائية.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجرى إبلاغ الجهات المختصة لمباشرة التحقيق.