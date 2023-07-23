إحالة المتهمين بسرقة سيارة في المعادي إلى «الجنايات»

قرر المحامي العام لنيابات جنوب القاهرة، إحالة متهمين اثنين بسرقة سيارة بالمعادي، إلى المحاكمة أمام «الجنايات»، مع استمرار حبسهما.

المتهمان غافلا الضحية وسرقا سيارته

وكشفت التحقيقات عن أن المتهمين سرقا السيارة أثناء قيام صاحبها بتوصيل خبز لأحد المطاعم بدائرة قسم شرطة المعادي، إذ تفاجأ بقيام شخصين بمغافلته والاستيلاء على السيارة قيادته حال توقفها أمام المطعم، ولاذا بالفرار.

أوضحت التحقيقات أن المتهمين تواصلا مع صاحب السيارة هاتفيا وطلبا منه مبلغا ماليا نظير إعادة السيارة.

عقوبة السرقة

قال المحامي محمد علي، لـ«الوطن»، إن عقوبة السرقة كما نص عليها قانون العقوبات، في المادة 318، لا تتجاوز الحبس سنتين، خاصة السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، وطبقا لقانون العقوبات أيضا يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه في المادة 317، وأنه يجوز في حالة العودة تشديد العقوبة مع وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.