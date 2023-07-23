عزيز الشافعي: راهننا على على ذوق الجمهور في أغنية «والله أبدا»

أحتفل الملحن عزيز الشافعي عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» بتصدر أغنية «والله أبدا» التريند في عدد من الدول العربية.

وكتب عزيز الشافعي قائلا: «مش جديد ولا غريب غنوة بصوت عمرو دياب تبقى رقم 1 في أغلب الدول العربية.. الجديد والأهم هو إن المرة دي كان رهانه على الاختلاف و الخروج برة الصندوق في توقيت كل الأغاني فيه رايحة في اتجاه تاني.. الرهان كان على ذوق الجمهور».

وأضاف الشافعي: «والحمد لله كان رهان كسبان، والله أبدا كلمات وألحان عزيز الشافعي، توزيع عادل حقي، ميكس وماستر أمير محروس، أبيات الشعر الأندلسي للشاعر الكبير ابن زيدون».

أغنية «والله أبدا»

أغنية والله أبدا للفنان عمرو دياب، من كلمات وألحان عزيز الشافعي، بجانب أبيات من الشعر العربي للشاعر الأندلسي ابن زيدون، وتوزيع عادل حقي، وميكساج وديجيتال ماستر أمير محروس، وتصوير فوتوغرافي كريم نور