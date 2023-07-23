«الأرصاد»: الموجات شديدة الحرارة مستمرة حتى نهاية الأسبوع

قال الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، إن هناك استمرارا لموجات الحر الشديد حتى آخر الأسبوع الجاري، مشيرا إلى أن درجات الحرارة في أغلب الأنحاء ستتخطى الـ40 درجة مئوية، وتصل لأكثر من 45 درجة في بعض المناطق.

القياتي: درجات الحرارة المحسوسة قد تصل لأكثر من 45 درجة

وأضاف «القياتي» خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «من مصر»، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، والمذاع على فضائية «CBC»، أن درجات الحرارة المحسوسة قد تصل لأكثر من 45 درجة مئوية في الصعيد، كما ان ذروة الرطوبة تكون في شهر يوليو وأغسطس.

وتابع: «المسار الذي تمر عليه الكتل الهوائية تشكل فارق كبير في تشكل الرطوبة ونسبها في الجو».