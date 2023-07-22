الأرصاد السعودية: الحرارة تقترب من 50 درجة حتى نهاية الأسبوع

كشفت هيئة الأرصاد الجوية في المملكة العربية السعودية، اليوم السبت، عبر موقعها على الإنترنت عن ارتفاع درجات الحرارة إلى 50 درجة على بعض المناطق، مع توقعات باستمرار الأجواء الحارة حتى نهاية الأسبوع الجاري، خاصة على 4 مناطق سعودية، إذ يتوقع الخبراء أن تتراوح درجات الحرارة بين 46 و50 درجة مئوية.

وفي التقرير التالي، تعرض «الوطن» ضمن خدماتها الإخبارية التي تنشر خلال اليوم تحذير الأرصاد السعودية من ارتفاع درجات الحرارة إلى 50 درجة هذا الأسبوع، وذلك في التقرير التالي:

الأرصاد السعودية تحذر من ارتفاع الحرارة إلى 50 درجة

وقال مركز الأرصاد في السعودية، اليوم السبت، إن درجات الحرارة تستمر في الارتفاع على المنطقة الشرقية، لتتراوح بين 48 و50 درجة مئوية، بينما تكون الحرارة بين 46 و48 درجة على الأجزاء الشرقية والجنوبية من منطقة الرياض، والمناطق الشرقية من منطقة القصيم، والأجزاء الغربية من منطقة المدينة المنورة.

وأكد المركز خلال البيان، الذي أصدره اليوم السبت، فإن الطقس الحار سيكون مستمراً ليكون ما بين حار إلى شديد الحرارة على المنطقة الشرقية، وبعض الأجزاء من المنطقة الوسطي.

كما تنشط الرياح المثيرة للأتربة، وتؤدى لفقدان الرؤية الأفقية على بعض الأجزاء من مناطق المدينة المنورة ومكة المكرمة، والطريق الساحلي بين منطقتي مكة المكرمة وجازان، وتكون الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية على أجزاء من منطقتي عسير وجازان.

نصائح الأرصاد السعودية للمواطنين

ونصحت الأرصاد السعودية المواطنين بتجنب الخروج خلال فترة الظهيرة بسبب ارتفاع الحرارة، ولتجنب الإصابة بضربات الشمس والاجهاد الحراري، خاصةً لكبار السن والأطفال، بالإضافة إلي الاهتمام بتهوية الوحدات السكنية، وتناول كميات مناسبة من الماء والعصائر واختيار الملابس القطنية الفاتحة اللون، فضلاً عن الاهتمام بالتغذية المناسبة خلال الجو الحار.