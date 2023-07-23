عاجل.. وفاة والد الفنانة مي كساب بعد صراع مع المرض

توفي، منذ قليل، والد الفنانة مي كساب بعد صراع مرير مع المرض بأحد المستشفيات بالقاهرة.

ونشرت مي كساب خبر الوفاة عبر صفحتها الشخصية: «أبي في ذمه الله وتشييع الجنازة من مسجد الشرطة بالشيخ زايد عقب صلاة الظهر مباشرة، اللهم اغفر له اللهم ارحمه».

وكانت الفنانة مي كساب كشفت من قبل عن تفاصيل حالة والدها الصحية لـ«الوطن» إذ قالت: «والدي تعرض لوعكة صحية شديدة، والحالة حرجة وبطلب من الجمهور الدعاء له بالشفاء العاجل».

وفي وقت سابق، كتبت الفنانة مي كساب لمتابعيها، عبر حسابها على «فيس بوك»: «15 يوما في العناية المركزة، ولسه الحالة حرجة».